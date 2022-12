Noch geringer fielen die Abgaben in China aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank zuletzt um 0,61 Prozent auf 3870,95 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,18 Prozent auf 18 702,64 Zähler nach./mf/mis

Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Managment begründete die Verluste mit der Befürchtung weiterer Proteste in China, die den vorsichtigen Lockerungskurs bei den strikten Corona-Maßnahmen konterkarieren könnten. Zudem herrschte vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag Zurückhaltung. "Sollten die Daten im Rahmen der Erwartungen liegen, dürfte die Aussicht auf einen 50 Basispunkte-Schritt der Fed untermalt werden", hieß es dazu von der BayernLB.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Freitag nachgegeben. Im Vergleich zu den Vortagen fielen die Abgaben etwas deutlicher aus. Auf Wochensicht reichte es bei den Märkten der Region aber noch für ein leichtes Plus.

