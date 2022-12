Aurania kündigt Erweiterung der Privatplatzierung an

Das Angebot besteht aus dem Angebot und dem Verkauf von Einheiten zu einem Preis von 0,45 $ pro Einheit (der "Ausgabepreis"), wobei jede Einheit aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (ein "Warrant") besteht. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten nach Abschluss des Angebots jederzeit eine Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,75 C$ pro Warrant-Aktie zu erwerben.

Toronto, Ontario, 1. Dezember 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) gibt bekannt, dass es von der TSX Venture Exchange (die "Börse") eine Verlängerung erhalten hat, um seine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 4.444.444 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 C$ (das "Angebot") abzuschließen, die zuvor am 31. Oktober 2022 und am 29. November 2022, dem Tag, an dem das Unternehmen die erste Tranche des Angebots abgeschlossen hat, angekündigt wurde. Obwohl die Börse dem Unternehmen eine Verlängerung für den Abschluss des Angebots bis zum 9. Januar 2023 gewährt hat, geht das Unternehmen davon aus, dass der Abschluss vor diesem Datum erfolgen wird.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer