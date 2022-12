Linde - Boden um 318 Euro weiter im Fokus

Am Vortag hieß es im Insight: "Der Bereich um 318,00/320,00 Euro hat bisher gehalten. Die Aktien könnten hier wieder ansteigen und Kurs auf den 10er-EMA nehmen. Bei einem nachhaltigen Durchbruch über den 10er-EMA, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Verlaufshoch bei 334,70 Euro zu rechnen, welches dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 340 Euro."

Das hat bisher gepasst an der Lage und Prognose hat sich nichts geändert. Es bietet sich unverändert eine Long-Position in Trendrichtung im Bereich des Bodens um 318 Euro an.