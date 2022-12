Ask 0,25

Ask 0,25

Ask 0,28

Ask 0,28

08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 10/22

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 10/22

11:00 Uhr, EU: BIP Q3/22 (detalliert)

13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 Uhr, USA: Produktivität Q3/22 (2. Veröffentlichung)

China: Handelsbilanz 11/22

Das sind die Top-Aktien für den Jahresendspurt! Die großen Unbekannten!

Der brandneue, kostenfreie Report von Börsenexperte Lars Wißler gibt Ihnen konkrete Aktienempfehlungen an die Hand: Die aussichtsreichsten Favoriten für die Jahresendrallye! Weltweite Top-Aktien, Deutsche Favoriten, Value-Aktien! HIER KLICKEN!



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 07.12.2022 Zeit Land Relev. Termin 08:10 EUR EZB Lane Rede 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 14:30 USA Lohnstückkosten 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 15:30 EUR EZB Panetta Rede 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 CAN BoC Zins Statement



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin