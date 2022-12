WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren),

Oktober 2022



133,5 Milliarden Euro



-0,6 % zum Vormonat



+14,2 % zum Vorjahresmonat





Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Oktober 2022126,6 Milliarden Euro-3,7 % zum Vormonat+20,9 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), Oktober 2022:+6,9 Milliarden EuroIm Oktober 2022 sind die deutschen Exporte gegenüber September 2022 kalender-und saisonbereinigt um 0,6 % und die Importe um 3,7 % gesunken. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt,stiegen die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2021 um 14,2 % unddie Importe um 20,9 %.Insgesamt wurden im Oktober 2022 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von133,5 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 126,6Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schlossdamit im Oktober 2022 mit einem Überschuss von 6,9 Milliarden Euro ab. ImSeptember 2022 hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo derAußenhandelsstatistik +2,8 Milliarden Euro betragen, im Oktober 2021 hatte erbei +12,2 Milliarden Euro gelegen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Oktober 2022kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 71,4 Milliarden Euro exportiertund Waren im Wert von 63,0 Milliarden Euro von dort importiert. GegenüberSeptember 2022 sanken die kalender- und saisonbereinigten Exporte in dieEU-Staaten um 2,4 %, und die Importe aus diesen Staaten um 3,0 %. In die Staatender Eurozone wurden Waren im Wert von 49,8 Milliarden Euro (-2,9 %) exportiertund Waren im Wert von 42,9 Milliarden Euro (-5,2 %) aus diesen Staatenimportiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren imWert von 21,6 Milliarden Euro (-1,2 %) exportiert und Waren im Wert von 20,1Milliarden Euro (+1,9 %) von dort importiert.Außenhandel mit Nicht-EU-StaatenIn die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Oktober 2022 kalender-und saisonbereinigt Waren im Wert von 62,1 Milliarden Euro exportiert und Warenim Wert von 63,6 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. GegenüberSeptember 2022 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 1,6 % zu und dieImporte von dort um 4,3 % ab.Die meisten deutschen Exporte gingen im Oktober 2022 in die Vereinigten Staaten.Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 3,9 % weniger Waren exportiert als