WIESBADEN (ots) - Importpreise, Oktober 2022



+23,5 % zum Vorjahresmonat



-1,2 % zum Vormonat



Exportpreise, Oktober 2022



+13,1 % zum Vorjahresmonat





-1,9 % zum VormonatDie Importpreise waren im Oktober 2022 um 23,5 % höher als im Oktober 2021. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatte die Veränderungsrate imSeptember 2022 gegenüber dem Vorjahr noch bei +29,8 % gelegen, im August 2022bei +32,7 %. Gegenüber dem Vormonat September 2022 fielen die Importpreise imOktober 2022 um 1,2 %.Starker Preisanstieg nach wie vor auf Energiepreisentwicklung zurückzuführenHauptverantwortlich für den Anstieg der Importpreise im Vorjahresvergleich warenweiterhin die hohen Preissteigerungen für den Import von Energie.Energieeinfuhren waren im Oktober 2022 um 84,7 % teurer als im Oktober 2021,verbilligten sich aber gegenüber September 2022 um 5,2 %. Der hohe Anstieg imVorjahresvergleich ist weiterhin vor allem durch die starken Preissteigerungenbei importiertem Erdgas begründet. Diese Preise lagen im Oktober 2022 um 151,4 %über denen von Oktober 2021. Gegenüber September 2022 fielen sie um 7,4 %.Mineralölerzeugnisse waren mit +56,0 % ebenfalls erheblich teurer als vor einemJahr. Während die Preise bei allen anderen Energieträgern im Vormonatsvergleichzurückgingen, stiegen sie hier gegenüber September 2022 um +7,1 %.Die Preise für importierte Steinkohle lagen 55,0 % über denen von Oktober 2021(-8,2 % gegenüber September 2022). Erdöl war 32,6 % teurer als vor einem Jahr(-1,4 % gegenüber September 2022).Elektrischer Strom kostete im Oktober 2022 an den Börsen 11,2 % mehr als einJahr zuvor. Mit einem Rückgang von 56,2 % lagen die Preise aber deutlich unterdenen von September 2022.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im Oktober 2022um 11,6 % höher als im Oktober 2021 und veränderten sich gegenüber September2022 nicht. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag derImportpreisindex um 21,8 % über dem Stand des Vorjahres (-1,6 % gegenüberSeptember 2022).Höhere Preise für Vorleistungsgüter im Vorjahresvergleich vor allem beiDüngemitteln und Stickstoffverbindungen, Papier und PappeImportierte Vorleistungsgüter hatten mit einem Plus von 13,0 % gegenüber Oktober2021 ebenfalls einen großen Einfluss auf die Veränderungsrate des Gesamtindex.Gegenüber dem Vormonat sanken die Preise hierfür um 0,6 %.Düngemittel und Stickstoffverbindungen waren mit einem Plus von 83,2 % weiterhinerheblich teurer als im Oktober 2021. Gegenüber dem Vormonat fielen diese Preiseum 7,8 %.Höher als im Oktober 2021 waren außerdem vor allem die Importpreise für Papierund Pappe (+41,2 %), Holz- und Zellstoff (+34,0 %) sowie für Aluminium und