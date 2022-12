Energieverbrauch im Verkehr 2020 um ein Fünftel gesunken / Corona-Pandemie führt zu geringerem Energieverbrauch bei allen Verkehrsträgern

WIESBADEN (ots) - Der Verkehr war im Jahr 2020 für gut ein Fünftel (21,4 % oder

2 562 Petajoule) des deutschen Energieverbrauchs verantwortlich. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank der Energieverbrauch im Verkehr

damit um 18,4 % gegenüber dem Jahr 2019, als der Anteil bei knapp einem Viertel

(24,1 %) des Gesamtenergieverbrauchs gelegen hatte. Das entsprach einem Rückgang

der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen um 43,3 Millionen Tonnen

CO2-Äquivalente (-18,5 % auf insgesamt 190,5 Millionen Tonnen). Der Rückgang ist

maßgeblich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. In den Jahren von 2014 bis

2019 war der Energieverbrauch im Verkehr um insgesamt 5,7 % gestiegen.



Die Daten beziehen sich auf den Energieverbrauch der Inländer. Dabei werden die

direkten Kraftstoff- beziehungsweise Energieverbräuche der inländischen

Verkehrsteilnehmer betrachtet, unabhängig davon, wo sich Start- und Zielort

befinden. So fließen zum Beispiel Verbräuche inländischer Pkw und Lkw außerhalb

Deutschlands in die Ergebnisse ein, wohingegen Verbräuche nicht in Deutschland

gemeldeter Kraftwagen nicht berücksichtigt werden.





Airlines verbrauchen im Jahr 2020 nicht einmal halb so viel Kerosin wie 2019Im Vergleich der Verkehrsträger ging im Corona-Jahr 2020 infolge derpandemiebedingten Reisebeschränkungen der Energieverbrauch des Luftverkehrs amstärksten zurück: So verbrauchten die inländischen Fluggesellschaften 57,3 %weniger Kerosin als 2019. Der Luftverkehr trug damit 7,2 Prozentpunkte zumGesamtrückgang des Energieverbrauchs im Verkehr von 18,4 % bei. Der Anteil desLuftverkehrs am Gesamtenergieverbrauch des Verkehrs sank damit von 12,6 % auf6,6 %.Auch Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr sinkt im ersten Corona-Jahr deutlichDen mit Abstand größten Anteil am Gesamtenergieverbrauch des Verkehrs hat derStraßenverkehr: Er verursachte im Jahr 2020 über drei Viertel (77,6 %) desGesamtverbrauchs. Entgegen dem langjährigen Trend nahm im ersten Corona-Jahraber auch hier der Energieverbrauch deutlich ab. Dazu trugen maßgeblich dasArbeiten im Homeoffice, entsprechend deutlich weniger Pendlerfahrten und wenigerprivate Fahrten bei. Im Straßenverkehr wurden dadurch 11,6 % weniger Kraftstoffe(fossile Kraftstoffe, Biokraftstoffe, Strom) verbraucht als im Vorjahr, dasentsprach 8,3 Prozentpunkten des gesamten Rückgangs des Energieverbrauchs imVerkehr. In den Jahren von 2014 bis 2019 war der Kraftstoffverbrauch imStraßenverkehr noch um insgesamt 1,2 % gestiegen.Der Pkw-Verkehr trug 2020 deutlich mehr zum Rückgang des Energieverbrauchs aufder Straße bei als der Lkw-Verkehr. Durch Autofahrten wurden 14,3 % wenigerEnergie verbraucht als im Jahr 2019, die Einsparungen waren damit in etwagenauso hoch wie im Luftverkehr. Der Gütertransport auf der Straße war dagegendeutlich weniger von der Pandemie beeinträchtigt als der Personenverkehr. Daherging der Energieverbrauch durch Lkw-Fahrten im Jahr 2020 lediglich um 3,9 %gegenüber dem Vorjahr zurück.Energieverbrauch in der Schifffahrt um ein Fünftel geringer als im VorkrisenjahrDer Schiffsverkehr (See- und Binnenschifffahrt der Inländer) verbrauchte im Jahr2020 im Vergleich zum Vorjahr 20,0 % weniger Energie. Die Schifffahrt hatte 2020einen Anteil von 14,8 % am Gesamtenergieverbrauch des Verkehrs.Der Bahnverkehr (Inlandsverkehr) hat gemäß den Daten der ArbeitsgemeinschaftEnergiebilanzen nur einen sehr kleinen Anteil am Energieverbrauch des Verkehrs.Im Jahr 2020 lag er bei gerade einmal 0,5 % und wies gegenüber 2019 nur eineleichte Abnahme um 2,1 % auf. Diese spiegelt jedoch nicht den pandemiebedingtenRückgang der Fahrgastzahlen wider. Die Personenbeförderungsleistung, also dievon allen Bahnreisenden zurückgelegten Kilometer, war im Jahr 2020 um 41,6 %geringer als im Vorjahr.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse zum Energieverbrauch, den Emissionen und denFahrleistungen der Inländer im Bereich Verkehr bietet der Tabellenband "Verkehrund Umwelt" der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR). Eine Beschreibung derVerkehrsberechnungen in den UGR enthält das Papier "Methode der Berechnungen zuVerkehr und Umwelt".Übergreifende Ergebnisse zum Energieverbrauch und den Emissionen der Inländersind in den Tabellenbänden "Energieflussrechnungen" und "AnthropogeneLuftemissionen" zu finden.Ergebnisse zum Thema Klima, Klimawandel und Klimaschutz bietet auch dieKlima-Sonderseite (www.destatis.de/klima) im Internetauftritt des StatistischenBundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.