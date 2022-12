Geplante neue Verpackungsvorschriften erkennen Umwelt- und Klimavorteile kompostierbarer Kunststoffverpackungen an

Berlin (ots) - EU-Kommission verpasst jedoch Gelegenheit zur notwendigen

Umstellung auf biobasierte Rohstoffe



European Bioplastics (EUBP) begrüßt die von der Europäischen Kommission

verabschiedeten Entwürfe für neue Verpackungs- und Biokunststoffvorschriften.

"Wir begrüßen das erste umfassende politische Rahmenwerk der Kommission für

innovative Biokunststoffe, das deren Potenzial für einen positiven Beitrag zur

Umwelt anerkennt. EUBP lobt insbesondere, dass die Kommission in den geplanten

Verpackungsvorschriften die wichtige Rolle, die kompostierbare

Kunststoffverpackungen beim Erreichen der ambitionierten Abfall- und Klimaziele

spielen, anerkennt", so Hasso von Pogrell, Geschäftsführer von EUBP. "Wir hätten

jedoch erwartet, dass biobasierte Rohstoffe stärker gefördert werden."



"Wir sind erleichtert, dass das ursprünglich vorgeschlagene Teilverbot

kompostierbarer Kunststoffverpackungen aufgehoben wurde und kompostierbare

Verpackungslösungen in der EU weiterhin vermarktet und recycelt werden dürfen",

fügt von Pogrell hinzu. Die von der Kommission geplante Verordnung über

Verpackungen und Verpackungsabfälle (Packaging and Packaging Waste Regulation,

PPWR) erkennt den Beitrag an, den kompostierbare Kunststoffe zur Erhöhung der

Menge und Qualität getrennt gesammelter Bioabfälle sowie zur Verringerung der

Kontamination (organischer) Abfallströme leisten können. Laut EUBP unternimmt

die Kommission einen ersten Schritt in die richtige Richtung, indem sie

vorschreibt, dass mehrere Verpackungsanwendungen, darunter Teebeutel,

Filterkaffeepods und -pads, Obstaufkleber und leichte Kunststofftragetaschen,

verpflichtend in industriellen Kompostieranlagen kompostierbar sein müssen.