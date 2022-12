Proactis im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2022 für Procure-to-Pay-Suites ausgezeichnet

London (ots/PRNewswire) - Würdigung für die Gesamtheit der Vision und die

Fähigkeit zur Umsetzung



Proactis, ein führender Anbieter von Source-to-Pay-Softwarelösungen, hat heute

bekannt gegeben, dass das Unternehmen von Gartner ® als Nischenanbieter im Magic

Quadrant für Procure-to-Pay-Suites für seine Vision und Umsetzung gewürdigt

wurde.* Die Bewertung basiert auf spezifischen Kriterien, die die Gesamtheit der

Vision und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung analysiert haben.



Proactis bietet innovative Source-to-Pay-Softwarelösungen für mittelständische

Unternehmen in einer Reihe von dienstleistungsorientierten Branchen und verfügt

über einen schnell wachsenden Kundenstamm von mehr als 1.100 Unternehmen und

Organisationen des öffentlichen Sektors sowie 2 Millionen Lieferanten. Proactis

hat über 3 Millionen Nutzer in mehr als 100 Ländern im Vereinigten Königreich,

Europa, Nordamerika, Neuseeland und Australien.





"Wir sind sehr stolz darauf, regelmäßig in einem so renommierten Berichtanerkannt zu werden. Das mittelständische Marktsegment steht vor ganz besonderenHerausforderungen, und da wir von vornherein auf den Mittelstand ausgerichtetsind, sind wir überzeugt, dass wir unseren Kunden auch weiterhin einenbedeutenden Mehrwert bieten werden, so wie es schon seit Jahrzehnten der Fallist. Unsere kontinuierlichen Investitionen in unsere Mitarbeiter, Produkte undKunden werden sicherstellen, dass wir ein führender Anbieter vonSource-to-Pay-Softwarelösungen bleiben, der mittelständischen Unternehmen aufder ganzen Welt hilft, ihre Ausgaben zu überwachen und Risiken in derLieferkette zu managen - jetzt mehr denn je", so Geert Timmermans, Chief ProductOfficer.Magic-Quadrant-Berichte sind das Ergebnis von strenger, faktenbasierterForschung in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über diejeweilige Position der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägterAnbieterdifferenzierung. Die Anbieter werden in vier Quadranten eingeteilt:Leaders, Challengers, Visionaries and Niche Players (Marktführer,Herausforderer, Visionäre und Nischenanbieter). Die Forschung ermöglicht esIhnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, die auf Ihreindividuellen geschäftlichen und technologischen Anforderungen abgestimmt ist.Hier (https://www.gartner.com/reprints/?id=1-2BUWRYWY&ct=221130&st=sb) könnenSie den Magic-Quadrant-Bericht einsehen, um mehr über die Stärken undVorsichtshinweise von Proactis im Vergleich zu den Angeboten anderer Anbieter zuerfahren.Haftungsausschluss: Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinenForschungspublikationen dargestellten Lieferanten, Produkte oderDienstleistungen aus und rät den Benutzern nicht, nur die Lieferanten mit denhöchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. DieForschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisationvon Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachen ausgelegt werden. Gartnerlehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf dieseStudie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oderEignung für einen bestimmten Zweck.View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/proactis-im-gartner-magic-quadrant-2022-fur-procure-to-pay-suites-ausgezeichnet-301692318.htmlPressekontakt:Robyn Hatton,+44 (0)773 393 1486Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162795/5384881OTS: proactis