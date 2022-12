"Bereits 2013 haben wir ein Nachhaltigkeitsprogramm eingeführt, das wir konsequent weiterentwickeln. Dazu gehört, mit gutem Beispiel voranzugehen und auch unseren Kund:innen die Möglichkeit zu geben, ihren Finanzen nachhaltig zu gestalten. Der Grüne Investitionskredit ist eine solche Möglichkeit: Hat der Zweck der Finanzierung einen nachweislich nachhaltigen Impact und ist Green-Bond-fähig, wie beispielsweise die Errichtung einer Photovoltaikanlage oder eines energieeffizienten Gebäudes, so können wir unseren

Liquiditätskostenvorteil aus dem Green Bond an das Unternehmen weitergeben. Das führt zu einem geringeren Zinssatz und damit zu einer günstigeren Finanzierung für die Unternehmen", informiert HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser.



Die HYPO NOE lässt mit einer weiteren nachhaltigen Möglichkeit, die eigenen Finanzen zu gestalten, aufhorchen: Betriebe, die nachhaltige und umweltfreundliche Projekte mit einem

Investitionskredit der HYPO NOE umsetzen und den positiven Impact ihres Projektes auch belegen können, erhalten einen geringeren Zinssatz für ihre Finanzierung. Das ist möglich, weil die HYPO NOE diese Kredite über einen Green Bond, refinanziert und den erzielten Liquiditätskostenvorteil an ihre Kund:innen weitergibt.

"Nachhaltigkeit bei den eigenen Finanzen wird für Unternehmen wie Private immer interessanter - sowohl im Finanzierungs- als auch im Investmentbereich. Green Bonds stoßen am Kapitalmarkt auf deutlich breiteres Investor:inneninteresse als gewöhnliche Senior Bonds und diesen - daraus möglicherweise entstehenden - Vorteil sind wir bereit, auch an unsere Kund:innen weiterzugeben", sagt Viehauser und führt fort: "Wer einen Grünen Investitionskredit der HYPO NOE erhalten will, muss den nachhaltigen Charakter des Projekts belegen und quantifizieren."