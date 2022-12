Lithiumaktien gehören zu den Top-Performern in diesem Jahr. Dennoch gibt es auch in diesem Sektor noch Werte mit Nachholpotenzial. Analysten sehen Chancen bei CleanTech Lithium und geben hohe Kursziele aus. Hier besteht die Möglichkeit auf einen Vervielfacher.

Der Lithiumsektor ist neben Energie und Biotechs einer der wenigen Bereiche, in dem Anleger in diesem Jahr Geld verdienen konnten. Die Nachfrage nach Elektroautos ist ungebrochen und inzwischen schließen sogar die USA zu China und Europa auf. Mit dem neuen „Inflation Reduction Act“ der Regierung von Joe Biden werden in den Vereinigten Staaten hergestellte Fahrzeuge künftig zudem mit bis zu 7.500 US-Dollar je Stück gefördert. Dies dürfte die Stimmung unter den Käufern heben und gute Geschäfte für die Produzenten zur Folge haben.

Jedoch läuft die Nachfrage derzeit dem Angebot an Fahrzeugen davon. In Europa müssen Konsumenten mit Wartezeiten von 12 bis 18 Monaten rechnen. Das liegt zum einen an den Kapazitäten der Elektroautoproduzenten, aber auch an fehlendem Material und noch im Aufbau befindliche Lieferketten. So werden derzeit vielerorts neue Batteriekapazitäten hochgezogen. Und die benötigen nun einmal Lithium, um Lithium-Ionen-Batterien herzustellen. Die Lithiumindustrie kommt mit der Nachfrage kaum hinterher und so war es für Branchenkenner keine Überraschung, als Elon Musk im Frühjahr Lithium-Minen als „Gelddruckmaschinen“ bezeichnete. Und das weiße Leichtmetall ist wohl derzeit der einzige Rohstoff, dessen Preis nahe dem Allzeithoch liegt.

Viele Aktien aus dem Sektor sind dementsprechend schon hochgelaufen und haben Investoren ansehnliche Renditen beschert. Doch auch hier warten noch Aktien mit Nachholpotenzial auf Anleger. Jüngst haben die Analysten von Canaccord Genuity die Aktie von CleanTech Lithium in den Fokus genommen. Die kanadische Investmentbank sieht erhebliches Potenzial für das Unternehmen, dass bis 2025 mit dem Abbau von Lithium in Chile starten will. Im Fokus hat die Firma dabei die beiden eigenen Projekte Laguna Verde and Francisco Basin im Norden der Andenrepublik.

Canaccord Genuity hat ein Kursziel von 290 britischen Pence für die Aktien von CleanTech Lithium ausgegeben. Allerdings wurde nur das Laguna Verde-Projekt hierfür berücksichtigt. Bei Berücksichtigung beider Projekte steigt das Kursziel sogar auf 545 Pence. Aktuell notiert das Papier an der AIM in London lediglich bei knapp 46 Pence. Somit besteht den Analysten zu Folge hier das Potenzial zum Vervielfacher. In der ausführlichen Studie loben die Analysten die Größe des Laguna Verde-Projekts und sehen das Potenzial eines Minenlebens von mehr als 30 Jahren. Zudem sei die Möglichkeit einer Erweiterung gegeben, wenn auch nach der Betriebsaufnahme die Exploration weiter vorangetrieben wird. Daneben wird die bereits existierende Infrastruktur hervorgehoben, die die Investitionskosten für den Bau der Mine niedrig halte. Die operativen Kosten sieht Canaccord Genuity bei lediglich 4.000 US-Dollar je Tonne Lithiumkarbonat (LI2CO3).