Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Cozero (FOTO)

Berlin/Düsseldorf (ots) - Das Berliner Climate Tech-Startup Cozero hat den

Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022/23 gewonnen. Die 15. Ausgabe des Preises

wurde am Abend des 1. Dezember in Düsseldorf verliehen. Cozero hat eine

innovative Softwarelösung entwickelt, die maßgeblich die ökologische

Transformation in Unternehmen in Gang setzt und steuert.



Helen Tacke, Gründerin und Geschäftsführerin von Cozero: