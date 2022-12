Weiterhin schwere Zeiten für Automobilzulieferer - Produktionsvolumen 2022/2023 immer noch unter Wert vor der Pandemie (FOTO)

München/Frankfurt (ots) -



- Inflation, Halbleitermangel sowie steigende Material- und Energiekosten werfen

Branche deutlich zurück

- Segmente Elektronik (9,4 Prozent durchschnittliche EBIT-Marge) und Aftermarket

(10,5 Prozent) am profitabelsten - traditionelle und kleine Zulieferer trifft

Margendruck am härtesten

- Inflationsbedingte Leitzinserhöhungen verteuern Refinanzierung und erschweren

damit Investitionen in Zukunftsfähigkeit erheblich



Automobilzulieferer müssen sich weiterhin auf herausfordernde Zeiten einstellen

- und das, während die Branche unter enormem Transformationsdruck steht. Zwar

hat die durchschnittliche Gewinnmarge 2021 mit 5,3 Prozent wieder das Niveau vor

der Pandemie erreicht - doch der Krieg in der Ukraine, der Halbleitermangel

sowie die steigenden Material- und Energiepreise haben diese Erholung 2022

abrupt gestoppt. Der globale Umsatz der Zuliefererindustrie wird

inflationsbereinigt in den nächsten zwölf Monaten erneut unter dem Niveau von

2019 liegen. Das anspruchsvolle Zinsumfeld erschwert zudem notwendige

Investitionen in die technologische Zukunftsfähigkeit des Sektors. Dies sind

Kernergebnisse der "Global Automotive Supplier Study 2022" für die Lazard und

Roland Berger die Leistungsindikatoren von rund 600 Zulieferern analysiert

haben.