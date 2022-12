Großbaustelle Organisationskultur Nachhilfe in Kommunikation und Führung für eine faire Arbeitswelt notwendig

Frankfurt (ots) -



- Forschungsstudie belegt: Informations- und Kommunikationsbedarf der

Beschäftigten ist nicht gedeckt, Führung auf Distanz gelingt unzureichend und

Vorgesetzte bieten zu wenig Transparenz



Ob sich Beschäftigte fair behandelt fühlen, ist in besonderem Maße vom

Informations- und Kommunikationsverhalten der Akteur*innen innerhalb einer

Organisation sowie dem Umgang mit und durch Führungskräfte abhängig.

Mitarbeitende legen hohen Wert auf diese kulturprägenden Bereiche. Gleichzeitig

sehen sie ihre Erwartungen hier zu großen Teilen nicht erfüllt. Dies sind

zentrale Ergebnisse der Forschungsstudie "Faire Arbeitswelt", die die iba

Internationale Berufsakademie in Nürnberg in Zusammenarbeit mit der

berufundfamilie Service GmbH durchführte. Für die Untersuchung befragten

BWL-Studierende unter der Leitung von Prof. Dr. Brigitte Waffenschmidt 1.134

Beschäftigte, anhand von insgesamt 33 Aspekten, was sie im beruflichen Kontext

als fair empfinden und inwieweit ihre Arbeitgeber die Vorstellungen erfüllen.

Bei den Befragten handelt es sich um Mitarbeitende von Institutionen und

Unternehmen, die im Befragungszeitraum (Mai/ Juni 2022) nach dem audit

berufundfamilie zertifiziert waren.