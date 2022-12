Mit Elektro-Antrieb emissionsfrei ans Ziel Nestlé nimmt gemeinsam mit Ansorge ersten Volvo E-Truck in Deutschland in Betrieb (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Logistik ist

Nestlé einen weiteren großen Schritt vorangekommen: Seit November befindet sich

eine rein elektrisch angetriebene Sattelzugmaschine von Volvo in der Erprobung

bei Logistik-Partner Ansorge. Der Sattelzug mit einem maximalen Gesamtgewicht

von 44 Tonnen und einer Reichweite von 300 km wird zukünftig im intermodalen

Verkehr als auch in der Belieferung von Kunden mit Sortimenten von Nestlé Waters

und Maggi eingesetzt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen

Diesel-Verbrennungsmotoren werden so die Emissionen an C02 und Stickoxiden um

etwa 80 % gesenkt. Bei einer Aufladung mit dem aus der eigenen

Photovoltaikanlage generierten Strom am Standort Singen wäre der E-Truck sogar

komplett CO2e-neutral unterwegs. Damit trägt der elektrische Lastwagen zur

nachhaltigen Logistikstrategie von Nestlé bei.



"Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserem ersten E-Truck unsere Bemühungen für

weniger Emissionen im Transport gemeinsam mit Ansorge und Volvo als starke

Partner auf eine neue Stufe heben konnten. Durch moderne, intermodale

Transportkonzepte und nachhaltige Antriebstechnologien leisten wir unseren

Beitrag, um unser globales Ziel von Netto Null Emissionen bis 2050 zu

erreichen", sagt Matthias Fleischer, Director Supply Chain & IT bei Nestlé

Deutschland.