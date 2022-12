Desert Gold veröffentlicht aktuelle Finanzdaten

2. Dezember 2022, Surrey British Columbia. Desert Gold Ventures Inc. („Desert Gold“ oder „das Unternehmen“) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) ) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 1. Dezember 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen Zeichnungsbelege im Wert von über 1.741.000 Dollar erhalten hat. Nachdem das Marktinteresse am Unternehmen selbst und an dieser Finanzierung so groß ist, nimmt das Unternehmen bis auf Weiteres nach wie vor Zeichnungen im Sinne einer Überzeichnung entgegen.