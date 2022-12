Wirtschaft Niedersachsen will AKW Emsland vor Wiederinbetriebnahme prüfen

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) hat angekündigt, das Atomkraftwerk Emsland in Lingen nach der geplanten Umgruppierung der Brennstäbe einer intensiven sicherheitstechnischen Überprüfung zu unterziehen, bevor es - voraussichtlich Anfang Februar - zum absehbar letzten Mal wieder ans Netz gehen soll. "Die Brennelemente sollen Ende Januar noch einmal umgesteckt werden", sagte Meyer der "Welt", "dazu wird die Anlage abgeschaltet. Dann werden wir den Reaktor überprüfen, so dass ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet ist. Angeschaltet wird erst wieder, wenn alle Vorgaben, die für eine solche Überprüfung gelten, eingehalten werden."



Die Landesregierung in Hannover werde sich "an die Beschlüsse der Bundesregierung und des Bundestages halten, auch wenn wir sie in Niedersachsen angesichts des massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien fachlich für nicht notwendig halten", so der Grünen-Politiker.