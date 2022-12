München (ots) - NIO steigt als internationales Unternehmen für

Premium-Elektrofahrzeuge derzeit in den deutschen Markt ein. Bekannt ist NIO für

seine innovativen Wechselakkus, die an sogenannten "Power Swap Stations" schnell

und unkompliziert getauscht werden können.



Ergänzt wird jetzt das Ladeangebot in Deutschland im Heim- und Bürogebrauch

durch eine Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und elektrify im Bereich

Installationsarbeiten, Servicemanagement, Hotline und Software.





Der weltweite Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) hat im drittenQuartal 2022 erstmals die Zwei-Millionen-Marke erreicht und ist im Vergleich zumentsprechenden Vorjahreszeitraum um 75 % gestiegen. Die Vielfalt der Anbietersteigt, das Angebot wird attraktiver. Parallel steigen die Ansprüche und dasQualitätsbewusstsein der Kaufinteressenten. Zunehmend spannend wird das Angebotneuer Hersteller, die mit ihren anspruchsvollen Produkten auf den deutschenMarkt kommen. NIO ist eines davon und hat als global ausgerichtetes Unternehmeneinen sehr hohen Fokus auf Kundenzufriedenheit und Qualität. Mit seinen PremiumProdukten ist es dem Unternehmen für den Markteintritt an bedeutsamenPartnerschaften in verschiedenen Bereichen gelegen. Eine davon ist dieKooperation mit der Deutschen Telekom und elektrify.Kooperation bietet alles aus einer HandDas E-Auto zu Hause laden zu können, beeinflusst den Umstieg auf dieElektromobilität maßgeblich. Ralph Kranz, General Manager NIO Deutschland: "BeiNIO steht der User im Fokus. Zukünftig werden NIO User in Deutschland von derprofessionellen Unterstützung aus einer Hand profitieren, wenn es um dieErrichtung einer eigenen Ladeinfrastruktur geht. Ergänzend zu den umfangreichenSchnelllade- und exklusiven Batteriewechseloptionen, bieten wir mit den NIOPower Home 3.0 eine intelligente AC-Lademöglichkeit an. Diese lassen sicheinfach und schnell in Betrieb nehmen - ob im privaten oder beruflichen Umfeld.Ein wichtiger Aspekt für unsere Kunden ist ein umfangreicher Service. Wir freuenuns daher besonders über die Kooperation mit der Deutschen Telekom und elektrifyals etablierten Partner."Nahtloser Ende-zu-Ende-ProzessUnter http://www.elektrify.eco/nio/ erhalten NIO User zukünftig dieprofessionelle Planung, Installation und Abrechnung ihrer NIO Power Home 3.0Wallbox durch das qualifizierte Personal der Deutschen Telekom. Hier gehtElektromobilität und Digitalisierung Hand in Hand. "Um den Prozess so effizientund transparent wie möglich zwischen allen Beteiligten zu gestalten, haben wir