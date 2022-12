2035 werden in Deutschland 4 Millionen mehr ab 67-Jährige leben

Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) -- Bevölkerungsvorausberechnung blickt auf die demografische Entwicklung bis 2070- Die Zahl der Menschen im Rentenalter (ab 67 Jahren) wird in den 2020er und2030er Jahren massiv ansteigen- In den 2040er Jahren wird dann die Zahl der Menschen ab 80 Jahren und damitvoraussichtlich auch der Pflegebedarf stark ansteigen- Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter wird in den kommenden 15 Jahren um 1,6bis 4,8 Millionen Menschen sinken- Bei dauerhafter Nettozuwanderung auf dem Niveau des vergangenen Jahrzehntswerden im Jahr 2070 etwa 90 Millionen Menschen in Deutschland lebenBis Mitte der 2030er Jahre wird in Deutschland die Zahl der Menschen imRentenalter (ab 67 Jahren) um etwa 4 Millionen auf mindestens 20,0 Millionensteigen. Die Zahl der ab 80-Jährigen wird dagegen noch bis Mitte der 2030erJahre relativ stabil bleiben und zwischen 5,8 und 6,7 Millionen betragen. Danachwird die Zahl der Hochaltrigen und damit voraussichtlich auch der Pflegebedarfin Deutschland massiv zunehmen. Zu diesen zentralen Ergebnissen kommt die 15.koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes(Destatis). "Ab Mitte der 2030er Jahre rücken die Babyboomer-Jahrgänge in dieAltersgruppe der ab 80-Jährigen auf. In den 2050er und 2060er Jahren werden dannzwischen 7 und 10 Millionen hochaltrige Menschen in Deutschland leben", sagteDr. Karsten Lummer, Leiter der Abteilung "Bevölkerung", am 2. Dezember 2022 inder Pressekonferenz zur Bevölkerungsvorausberechnung in Berlin. "DieseVeränderungen in der Bevölkerungsstruktur sind im Wesentlichen schon im heutigenAltersaufbau angelegt. Wir müssen mit diesem Alterungsprozess und den damitverbundenen Herausforderungen für die Gesellschaft umgehen", so Lummer weiter.Zahl der Älteren wird vor allem im Westen und in den Stadtstaaten zunehmenDer Alterungsprozess wird nicht überall in Deutschland gleich ablaufen, sondernvor allem die westdeutschen Flächenländer und die Stadtstaaten Berlin, Hamburgund Bremen treffen: So wird die Zahl der 67-Jährigen und Älteren in denwestdeutschen Flächenländern bis zum Jahr 2040 besonders stark umvoraussichtlich 28 % bis 35 % steigen und sich anschließend stabilisieren. Dieostdeutschen Flächenländer haben bereits heute eine deutlich ältere Bevölkerung.Hier wird die Zahl der 67-Jährigen und Älteren bis Ende der 2030er Jahre nurnoch um 10 % bis 17 % steigen und anschließend wieder auf das Niveau des Jahres2021 sinken. In den Stadtstaaten wird die Zahl der Seniorinnen und Seniorendagegen bis zum Jahr 2070 fast kontinuierlich steigen. 2040 wird sie dortvoraussichtlich um 15 % bis 24 % und 2070 um 57 % bis 65 % höher sein als im