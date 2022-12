NORD/LB und KfW IPEX-Bank arrangieren Glasfaserfinanzierung für TNG

Frankfurt am Main (ots) - Das in Kiel ansässige Glasfaserunternehmen TNG

Glasfaser GmbH, mehrheitlich im Besitz der Intermediate Capital Group, baut sein

Glasfasernetz in bisher unterversorgten ländlichen Regionen weiter aus. Die

NORD/LB und die KfW IPEX-Bank stellen hierfür gemeinsam mit einem

internationalen Bankenkonsortium 325 Mio. EUR bereit.



Insgesamt sechs Kreditinstitute sind an dieser Projektfinanzierung beteiligt.

Die NORD/LB und die KfW IPEX-Bank agieren gemeinsam als Bookrunner, ING, HCOB,

NIBC und Kommunalkredit als Arranger.