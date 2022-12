PARIS (dpa-AFX) - In diesem Jahr sind der Internationalen Energieagentur IEA zufolge weltweit deutlich mehr Maßnahmen für Energieeffizienz ergriffen worden als zuvor. Rund 560 Milliarden US-Dollar wurden 2022 investiert, um beispielsweise Gebäude zu dämmen oder die Infrastruktur für Elektroautos auszubauen. Das sei ein Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zu 2021, teilte die IEA in ihrem neuen Marktbericht am Freitag in Paris mit.

Die IEA-Analyse ergab, dass dank der seit dem Jahr 2000 eingeleiteten Maßnahmen für mehr Energieeffizienz die Gesamtenergierechnungen in den IEA-Ländern im Jahr 2022 um 680 Milliarden US-Dollar niedriger ausfallen werden, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Das seien etwa 15 Prozent der gesamten Energieausgaben in diesem Jahr, was auch mit Investitionen in der Vergangenheit zusammenhänge.