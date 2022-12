(neu: Aussagen von DIHK, BGA und Ifo)



WIESBADEN (dpa-AFX) - Eine nachlassende Nachfrage aus dem Ausland dämpft die Geschäfte deutscher Exportunternehmen. Die Ausfuhren "Made in Germany" sanken im Oktober den zweiten Monat in Folge gegenüber dem Vormonat, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. "Der deutsche Exportmotor ruckelt merklich", sagte Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), am Freitag. "Hohe Inflationsraten und eine straffe Geldpolitik in wichtigen Absatzmärkten dämpfen die internationale Nachfrage." Auch der Außenhandelsverband BGA ist besorgt.

"Die tendenzielle Stagnation der letzten Monate geht nun in einen leichten Rückgang über", sagte Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). "Insbesondere die Schwäche bei den Importen deutet an, dass der Außenhandelsmotor anfängt zu stottern."