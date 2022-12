Dramatischer ging es bei einem Schweizer Nebenwert zu. Die Aktien von Polypeptide brachen um über 30 Prozent ein. Grund war die zweite Gewinnwarnung, die das Unternehmen in diesem Jahr abgesetzt hat. Dies werfe im grundsätzlich stabilen Geschäft der Pharmaauftragsfertiger einen "sehr negativen" Schatten auf die strategische Ausrichtung und das Management, so ZKB-Analyst Daniel Buchta. Eine solche Entwicklung zerstöre viel Investorenvertrauen, betonte der Analyst./mf/mis

Ölwerte verzeichneten dagegen Verluste. "Ein Barrel Brentöl kostet mit 87 Dollar nicht viel mehr als im Tief Ende September", merkten die Rohstoffanalysten der Commerzbank an. "Damals reagierte die OPEC+ auf die niedrigen Preise mit einer Produktionsdrosselung um offiziell zwei Millionen Barrel pro Tag." Angesichts der vielen Unsicherheiten im Markt dürfte sie am kommenden Sonntag aber zunächst keine weiteren Maßnahmen ergreifen.

Dies schlug sich in den Gewinnen der zinssensiblen Immobilienwerte wieder, die an der Spitze der Einzelsektoren lagen. Eine nachlassende Inflation nimmt etwas den Druck von der Europäischen Notenbank, die Zinsen zu erhöhen.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag nicht so recht vom Fleck gekommen. Anleger warten auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , zog am Mittag um 0,12 Prozent auf 3989,45 Punkte an. Damit liegt er weiter auf dem Niveau von vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer