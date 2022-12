Außenhandelsmotor fängt an zu stottern

Berlin (ots) - "Der Außenhandel trübt sich ein. Die tendenzielle Stagnation der

letzten Monate geht nun in einen leichten Rückgang über. Insbesondere die

Schwäche bei den Importen deutet an, dass der Außenhandelsmotor anfängt zu

stottern", so Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu den heute veröffentlichten

Außenhandelszahlen.



Der Präsident weiter: "Die nachlassenden Staus in der Containerschifffahrt

entschärfen die Lieferengpässe. Dabei handelt es sich jedoch um die Abwicklung

bestehenden Geschäfts. Die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der

weltwirtschaftlichen Lage und die zahlreichen geopolitischen Risiken belasten

den Außenhandel zunehmend."