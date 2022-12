Jetzt mit noch mehr Power die Photovoltaikversicherung von Helvetia Deutschland (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Mit einem umfangreichen Upgrade der

Photovoltaikversicherung antwortet Helvetia Deutschland auf die steigende

Nachfrage nach Solaranlagen. Für Privatkunden, kleine und mittelständische

Betriebe wird es jetzt noch leichter, ihre Investitionen in autonome und

nachhaltige Energiegewinnung nach ihren individuellen Bedürfnissen optimal

abzusichern.



Steigende Strom- und Heizkosten, die Abhängigkeit von immer knapper werdenden

fossilen Energieträgern und die drohenden Gefahren des Klimawandels haben bei

vielen Menschen zu einem Umdenken hinsichtlich Energieversorgung und -nutzung

geführt. Als Folge ist die private und gewerbliche Nachfrage nach Solar- bzw.

Photovoltaikanlagen in den letzten Jahren stark angewachsen.