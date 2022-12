State of AI in the Enterprise KI in Deutschland noch halbherzig

München (ots) -



- Weltweit schätzen Firmen die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) für

ihre eigene Zukunftsfähigkeit signifikant höher ein als in Deutschland, so die

neue KI-Studie von Deloitte, 'State of AI in the Enterprise'

- Überproportional viele deutsche Firmen sind als sogenannte Transformer

klassifiziert, die meisten erfüllen die Kriterien aber nur knapp; zudem haben

viele bisher keine Grundlagen für eine nachhaltige KI-Nutzung geschaffen.

- Insbesondere bei KI-Kultur und -Leadership liegt Deutschland weit

abgeschlagen: Der Untersuchung zufolge ist das Thema KI in Deutschland noch

nicht wirklich auf dem C-Level der Unternehmen angekommen, was die Entwicklung

weiter hemmen dürfte



Weltweit wächst der Markt für Anwendungen Künstlicher Intelligenz rasant, und

doch räumen Unternehmen in Deutschland der Bedeutung des Themas für ihre

wirtschaftliche Zukunftsrelevanz noch nicht den Stellenwert ein, der in anderen

Ländern vorherrscht. Zu diesem Ergebnis kommt die fünfte Ausgabe der jährlichen

Studie 'State of AI in the Enterprise', in der Deloitte untersucht, wie

Unternehmen sich einen Weg in eine Zukunft voller unerschlossener Wertquellen

bahnen.