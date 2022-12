HINTE für Personal- und Organisationsentwicklung ausgezeichnet (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Grund zur Freude haben die HINTE Expo & Conference GmbH und

die HINTE Marketing & Media GmbH. Die in Karlsruhe ansässigen Unternehmen wurden

gemeinsam beim Wettbewerb "familyNET 4.0 - Unternehmenskultur in einer digitalen

Arbeitswelt" ausgezeichnet, welcher durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit

und Tourismus Baden-Württemberg zusammen mit dem Bildungswerk der

Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V. zum vierten Mal ausgelobt wurde. HINTE

gewann im Handlungsfeld 'Personal- und Organisationsentwicklung'.



In der Begründung wurde u.a. die schnelle und erfolgreiche Anpassung auf

Organisations- und Produktebene in einer durch die Corona-Pandemie besonders

stark betroffenen Branche gewürdigt. Das in der dritten Generation geführte

Familienunternehmen habe, so die Jury, alle Organigramme in schlankere, agile

Teams überführt und durch entsprechende interne Kommunikationskultur, sowie

verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeitenden wirksam zu einer

gesunden Basis für kontinuierliche Weiterentwicklung und nachhaltiges Wachstum

beigetragen.