Netto feiert 250.000 Too Good To Go-Tüten (FOTO)

Stavenhagen (ots) - Netto Deutschland und die App 'Too Good To Go' feiern einen

weiteren Meilenstein: Seit Beginn der Kooperation Ende 2020 wurden mehr als

250.000 Tüten mit überschüssigen Lebensmitteln in den Netto-Märkten gerettet.



"Wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation gegen Lebensmittelverschwendung so

erfolgreich ist," sagt Netto-Marketingleiter Timo Schroedel. "Durchschnittlich

geben wir aktuell 11.000 Tüten im Monat ab."





'Too Good To Go' Geschäftsführer Wolfgang Hennen ergänzt: "Wir sind sehr stolz,so viele Netto-Kundinnen und Kunden von unserem Konzept begeistern zu können undauf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur Rettung von Lebensmitteln zuleisten."Ende 2020 wurde die Zusammenarbeit zunächst in Berlin getestet, im März 2021dann im gesamten Verbreitungsgebiet von Netto ausgerollt. Jeden Abend werden inder 'Too Good To Go'-App Tüten zum Preis von 3,90 Euro mit Lebensmitteln aus demNetto-Sortiment angeboten. In diesen befinden sich täglich variierende, übriggebliebene Lebensmittel aus allen Bereichen des Marktes wie Molkereiprodukte,Wurstwaren oder Obst und Gemüse. Die Tüte wird über die kostenlose 'Too Good ToGo'-App reserviert und bezahlt und kann dann in dem jeweiligen Markt abgeholtwerden.Mehr als 80 Prozent der 343 Netto-Märkte arbeiten regional außerdem mitverschiedenen Organisationen wie beispielsweise den Tafeln zusammen. DieseKooperationen sind ebenfalls wichtige Bausteine im Einsatz gegen dieVerschwendung von wertvollen Ressourcen.Mehr unter http://www.netto.de .Über NettoNetto betreibt in Deutschland 343 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auchNetto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.