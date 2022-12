Warum illegaler Handel der Weltwirtschaft schadet

Wenngleich sich nach dem Ende der der CITES-Konferenz (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) zumindest ein Erfolg zeigt, indem jetzt etwa 90 Prozent aller international gehandelten Hai- und Rochenarten in Zukunft besser vor der Übernutzung durch den internationalen Handel geschützt werden.

Und auch tropische Baumarten und Singvögel werden werden vor den negativen Auswirkungen des internationalen Handels geschützt. Allerdings gelten lange Übergangsphasen, bis der verbesserte Schutz in Kraft treten kann. Doch illegaler Handel geht viel weiter, wie jüngst eine Veranstaltung von Economist Impact in Berlin zeigte. Zumal in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs dies noch relevanter wird. Die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen des illegalen Handels und die Rolle von Regierungen, Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden sind enorm und es gilt, besser zu kooperieren um die Herausforderung des illegalen Handels in wirtschaftlichen Krisenzeiten zu bewältigen.