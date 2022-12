Innovationen für die neue Energiewelt - Jetzt für internationale Awards bewerben (FOTO)

Pforzheim (ots) - Die Innovationsplattform The smarter E präsentiert

Technologien, Lösungen und Geschäftsmodelle für die neue Energiewelt - und ehrt

Pioniere und Innovatoren im Energiesektor, die einen wichtigen Dienst für die

Branche und die gesamte Gesellschaft leisten. Die Besten ihres Fachs werden mit

dem The smarter E AWARD, dem Intersolar AWARD, dem ees AWARD sowie - erstmals im

kommenden Jahr - mit dem Power2Drive AWARD und dem EM-Power AWARD ausgezeichnet.

Ab 1. Dezember können sich Marktführer, kleine und mittlere Unternehmen,

Start-ups sowie Eigentümer von Anlagen und Systemen bewerben.



Premiere für den Power2Drive AWARD : Im Jahr 2023 wird zum ersten Mal ein Preis

für Innovationen im Bereich E-Mobilität verliehen. Ausgezeichnet werden

Unternehmen mit innovativen Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen in

den Bereichen Ladeinfrastruktur (intelligente Ladelösungen), Elektrofahrzeuge,

Mobility Services, fahrzeugintegrierte Photovoltaik und Antriebsbatterien -

kurz: Unternehmen, die mit Konzepten und Technologien zu einer intelligenten,

nachhaltigen Mobilitätswende beitragen. Preiswürdig sind Macher und Vordenker,

die den Energie- und Mobilitätssektor intelligent miteinander verbinden,

Ressourcen schonen und die E-Mobilität voranbringen und etablieren.