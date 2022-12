In ihrer Rede betonte Angela Kane , ehemalige stellvertretende UN-Generalsekretärin, dass eine nukleare Eskalation in der aktuellen geopolitischen Krise ein mögliches Szenario sei.

Die Teilnehmer diskutierten die Herausforderungen des Krieges in der Ukraine in der Sitzung „Wie lässt sich ein Atomkrieg vermeiden?" .

NUR-SULTAN, Kasachstan, 2. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 29. November 2022 fand im Rahmen des Forums des Dialogs der Kontinente in Paris ein Treffen der Globalen Allianz führender Persönlichkeiten für nukleare Sicherheit und eine atomwaffenfreie Welt (GAL) statt, die politische Führer, Diplomaten, Experten, Friedensnobelpreisträger und Leiter internationaler NGOs aus 45 Ländern vereint.

Treffen der Global Alliance of Leaders in Paris

