Fasshauer als Mitglied des Direktoriums wiedergewählt

Berlin (ots) - Die Bundesvertreterversammlung hat in ihrer heutigen Sitzung in

Berlin Dr. Stephan Fasshauer als Mitglied des Direktoriums der Deutschen

Rentenversicherung Bund in seinem Amt bestätigt. Die Wahl eines Mitglieds des

Direktoriums erfolgt durch die Mitglieder der Bundesvertreterversammlung für die

Dauer von sechs Jahren.



Jens Dirk Wohlfeil, Vorsitzender der Bundesvertreterversammlung, betonte nach

der Wahl, dass Dr. Fasshauer in den vergangenen Jahren den Umbau der

Rentenversicherung zu einer modernen, effizienten und digitalen Verwaltung mit

Gespür und Weitblick vorangetrieben habe. "Mit der Wiederwahl von Dr. Stephan

Fasshauer spricht sich die Selbstverwaltung für eine Fortführung dieses

erfolgreich eingeschlagenen Wegs aus", so Wohlfeil.