Der in Kanada börsennotierte Internet-of Things-Spezialist, Direct Communication Solutions („DCS“) (OTCQX: DCSX; CSE: DCSI; FRA: 7QU), hat auf seinem Weg zum Uplisting an die kapitalstärkere NYSE in den USA eine wichtige Etappe geschafft. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, hat DCS bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eine Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang eingereicht.

Es wird erwartet, dass das Angebot nach Abschluss des Prüfungsverfahrens durch die SEC stattfinden wird, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer üblicher Bedingungen. DCS hat die Notierung seiner Stammaktien an der NYSE American unter dem Tickersymbol "DCSX" beantragt. ThinkEquity wird als alleiniger Book-Running-Manager für das geplante Angebot fungieren.

Das geplante Angebot wird auf der Grundlage eines Prospekts durchgeführt. Exemplare des vorläufigen Prospekts werden in Kürze auf der Website der SEC hinterlegt.

Umsatz und Gewinn steigen

Deutliche Fortschritte macht Direct Communication Solutions auch bei der Geschäftsentwicklung. Denn wie die Gesellschaft ebenfalls heute mitteilte, legte der Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,8 auf jetzt 4,7 Mio. USD zu, was einen Anstieg von 68% bedeutet. Gleichzeitig stieg der Bruttogewinn von 0,8 Mio. USD im dritten Quartal 2021 auf nun 1,2 Mio. Dollar und damit um rund 50%.

Somit generierte DCS in den ersten neun Monaten 2022 einen Umsatz von 18,3 Mio. USD nach 10,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, während der Bruttogewinn von 3,0 Mio. Dollar in den ersten neun Monaten 2021 auf nun 5,7 Mio. USD zulegte, was einen Anstieg zum Vorjahr von 90% bedeutet.

Chris Bursey, CEO von DCS, führt das Wachstum vor allem auf den Übergang von 4G- zu 5G-Mobilfunk in den USA zurück.

Fazit: Aus Sicht von DCS ist ein Uplisting an die NYSE ein logischer Schritt. Anders als im kanadischen Markt existiert dort ein ganzes Cluster an milliardenschweren Interet-of-Things-Unternehmen. Die NYSE bietet nicht nur wesentlich einfacheren Zugang zu Wachstumskapital. Auch die Größenordnungen sind ganz andere als am kanadischen Markt. Aktuell notiert DCS gerade einmal bei einem Börsenwert von 22 Mio. CAD

