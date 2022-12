Nicola Mining Inc. und Osisko Development Corp. unterzeichnen Absichtserklärung

Die Mühle von Nicola in Merritt ist die einzige Anlage in der Provinz British Columbia, die gold- und silberhaltiges Zufuhrmaterial von Dritten aus der gesamten Provinz annehmen darf.

Beide Parteien haben bereits mit der Zusammenarbeit begonnen und gehen davon aus, dass sie in naher Zukunft eine Vereinbarung über die Gewinnbeteiligung für die Verarbeitung abschließen werden. Das aus dem Zufuhrmaterial produzierte Konzentrat wird voraussichtlich an Ocean Partners UK Limited [2] verkauft werden, mit dem das Unternehmen am 30. April 2021 den Abschluss eines Kaufvertrags (der „Kaufvertrag“) für Gold- und Silberkonzentrat bekannt gab.

Gemäß der MOU möchte Osisko etwa 15.000 Tonnen mineralisiertes Material an den Mühlenstandort von Nicola in der Nähe von Merritt (British Columbia) liefern. Der Standort der Mühlen- und Verarbeitungsanlage von Nicola in Merritt ist insofern einzigartig, als sich das Industriegelände im freien Eigentum des Unternehmens befindet. Auf demselben Gelände wie die Anlage mit einem Wert von etwa 30,0 Millionen Dollar befindet sich auch die historische Kupfermine Craigmont, deren historischer Fördergehalt 1,3 % Kupfer betrug.

VANCOUVER, B.C., 2. Dezember 2022 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSX: ODV) („Osisko“) eine Absichtserklärung („MOU“) für die Verarbeitung von goldhaltigem Zufuhrmaterial unterzeichnet haben, das derzeit auf dem Gelände von Osisko im Bergbaudistrikt Cariboo im östlichen Zentrum von BC, östlich bzw. südöstlich der Stadt Quesnel, gelagert wird. Das goldhaltige Zufuhrmaterial stammt von Osiskos hundertprozentiger Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd [1] .

