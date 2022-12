Gesamtmetall EU-Lieferketten-Richtlinie würde maximale Verschärfungen für die Unternehmen mitten in einem Wirtschaftskrieg bringen

Berlin (ots) - Gesamtmetall kritisiert die gestrige Einigung der

EU-Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Position zur EU-Lieferketten-Richtlinie,

der auch Deutschland zugestimmt hat.



Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander: "Das deutsche

Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz steht einen Monat vor seinem

Inkrafttreten. Schon das Gesetz ist ungeeignet, ungerecht und türmt unsinnige

Belastungen für die Unternehmen aufeinander. Und nun hat das

Bundeswirtschaftsministerium im Rat dem Entwurf zugestimmt, der zu massiven

Verschärfungen führen würde. Und in einer Zeit, in der die Unternehmen sowieso

schon unter der Energiekrise leiden, setzt die EU mit ihren maximalen

Verschärfungen - mitten in einem Wirtschaftskrieg - noch einen oben drauf."