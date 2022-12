Grammy®-Preisträgerin und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin Ariana Grande präsentiert mit MOD erstes Parfüm-Duo mit zwei neuen Düften

New York (ots/PRNewswire) - Die Grammy®-Preisträgerin Ariana Grande lädt Sie ein

, ihre neue Duftkollektion MOD kennenzulernen, eine Premiere für das

Duftportfolio von Ariana Grande. Die Kollektion mit zwei luxuriösen neuen Düften

wurde heute exklusiv auf Ulta.com vorgestellt und wird ab dem 11. Dezember

landesweit in den Ulta Beauty Stores erhältlich sein.



Inspiriert von Modernität, Ausdrucksfreiheit und Individualität bezieht MOD

seinen Namen von der Subkultur, die in den 1960er Jahren in London populär

wurde. Die neuen Düfte MOD Vanilla und MOD Blush vermitteln ein sinnliches

Erlebnis, das die kühne und moderne Energie dieser Ära zum Leben erweckt.