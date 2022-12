Ägyptens IT-Offshoring- und Business-Services-Sektor verzeichnet eine starke Wachstumsdynamik mit 29 neuen Vereinbarungen mit multinationalen Technologieunternehmen

Kairo (ots/PRNewswire) - In Kairo fand eine Unterzeichnungszeremonie zwischen

der ITIDA und 29 globalen Unternehmen statt, die das anhaltende Vertrauen in den

ägyptischen Offshoring- und Outsourcing-Sektor unter Beweis stellte.



Die Abkommen, die in Anwesenheit des ägyptischen Premierministers unterzeichnet

wurden, schaffen mehr als 34.000 exportorientierte Arbeitsplätze.





Ägypten wird als attraktives Mittelmeerzentrum angesehen und ist aufgrund seineserstklassigen Offshoring-Status für viele Unternehmen ein beliebtes Ziel. DasLand hat in den letzten Jahren mit zahlreichen Investitionen in diesem Sektorbewiesen, dass es ein weltweit führendes Zentrum für Offshoring und Outsourcingim IT-Berich ist. Das Vertrauen multinationaler Partner in Ägyptenshochqualifizierten Talentpool wird heute durch eine Unterzeichnungszeremonie derInformation Technology Industry Development Agency (ITIDA) unterstrichen, dieÄgyptens Position als führendes globales Offshoring- und Outsourcing-Zentrumfestigt.Die feierliche Unterzeichnung von 29 Verträgen mit großen IT-Offshoring- undGeschäftsprozessdienstleistern fand im Beisein des ägyptischen PremierministersDr. Mostafa Madbouly sowie des Ministers für Kommunikation undInformationstechnologie, Dr. Amr Talaat, im Sultan Hussein Kamel Palast inKairo, einem der historischsten Juwelen Ägyptens, statt.Dr. Amr Talaat, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, lobtedie mit 29 multinationalen Unternehmen unterzeichneten Vereinbarungen, die über35 globale Lieferzentren mit einem Exportwert von 1 Milliarde US-Dollar jährlichmehr als 34 Tausend exportorientierte Arbeitsplätze schaffen. "DieseVereinbarungen spiegeln das günstige Geschäftsumfeld Ägyptens und das Vertrauender multinationalen Unternehmen in unsere qualifizierten lokalen Talente wider",kommentierte Talaat .S.E. Talaat unterstrich das Potenzial Ägyptens als nächste große Drehscheibe fürdigitale und hochwertige Dienstleistungen, dank der ständigen Bemühungen, dieWettbewerbsfähigkeit Ägyptens in der Offshoring-Industrie zu steigern. "Mitseiner einzigartigen zentralen Lage an der Kreuzung von drei Kontinenten bietetÄgypten eine resiliente, qualitativ hochwertige digitale Infrastruktur und einenunterstützenden Rechtsrahmen, der mit dem schnellen Wachstum der WeltwirtschaftSchritt hält", fuhr er fort . "Unser reichhaltiges Angebot an technischenTalenten steht zu sehr wettbewerbsfähigen Kosten bereit und verfügt übernachweisliche Erfahrung in der Erbringung von Geschäftsdienstleistungen fürglobale Unternehmen in mehr als 100 Ländern und 20 verschiedenen Sprachen",erklärte Talaat.Die ägyptische Offshoring-Branche erlebt eine noch nie dagewesene