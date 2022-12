Zentralklinik Bad Berka erweitert Geschäftsführung durch Jana Uhlig (FOTO)

Bad Berka (ots) - Die Zentralklinik Bad Berka

(https://www.zentralklinik.de/index.html) wird zukünftig wieder von einer Doppelspitze geführt. Jana Uhlig (36) ist ab 1. Januar 2023 Geschäftsführerin und leitet gemeinsam mit Robert Koch das Klinikum in Thüringen.

Uhlig war zuletzt Regionalgeschäftsführerin für die Region Sachsen/Sachsen-Anhalt der Asklepios Kliniken Gruppe. Sie hat in der Schweiz Hotel- und Tourismusmanagement studiert (Bachelor of International Business) und später in Schottland einen Master of Science in Corporate Strategy and Finance erlangt.