- Ein Team von US-amerikanischen und europäischen Forschern hat neue Erkenntnisse in der Zeitschrift Scientific Advances veröffentlicht, die zeigen, wie das Spike-Protein (S-Protein) von SARS-CoV-2 mit dem menschlichen Östrogen-Rezeptor Alpha (ERα) in Lungengewebe interagiert

- Weitere Daten derselben Forschungsgruppen heben den Mechanismus hervor, der einigen seltenen, mit dem Impfstoff assoziierten Koagulopathien zugrunde liegt, die durch kleine Veränderungen in der Spike-Sequenz verhindert werden können, die zur Herstellung derzeit verfügbarer Impfstoffe verwendet wird

MAILAND und SAN MATEO, Kalifornien, 2. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Dompé farmaceutici hat neue Daten angekündigt, die eine neuartige Funktion der Interaktion des Spike-Proteins (S-Proteins) von SARS-CoV-2 mit dem Östrogen-Rezeptor Alpha (ERα) offenbaren, die zu der schweren Koagulopathie führen kann, die bei Patienten mit COVID-19 und einer Minderheit von Empfängern der SARS-CoV-2-Impfung beobachtet wurde. Die heute in Science Advances veröffentlichten Daten[1] resultieren aus einer Zusammenarbeit zwischen Forschern von Dompé farmaceutici, dem National Institute on Drug Abuse, das dem US National Institutes of Health angehört, der Johns Hopkins University, dem Scripps Institute, der Stanford School of Medicine und der Universität L'Aquila in Italien.

Es ist allgemein bekannt, dass das SARS-CoV-2-Virus schwere Vaskulopathie verursachen kann, was wiederum zu tödlicher Thrombose führen könnte. Die Ergebnisse des Teams sind konsistent mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden, die bei hospitalisierten Patienten mit COVID-19 und einer Minderheit von Empfängern der SARS-CoV-2-Impfung beobachtet wurden, wie Anfang des Jahres im American Journal of Cardiology[2] von einem unabhängigen Team berichtet wurde.

Der ursprüngliche Befund, der zu der Studie geführt hatte, ging aus den Ergebnissen des Projekts Exscalate4CoV[3] (E4C) hervor, einer Gruppe bestehend aus 30 öffentlichen und privaten Institutionen aus sieben Ländern, die von der EU-Kommission im Rahmen ihres Programms Horizont 2020[4] finanziert wurde und die darauf abzielte, das Coronavirus mit den neuesten europäischen Supercomputing-Ressourcen und experimentellen Einrichtungen zu bekämpfen. Das Projekt stützte sich auf die Rechenleistung von Exscalate, der Supercomputing-Plattform von Dompé, und nutzte eine Datenbank von 500 Milliarden Molekülen, um diejenigen zu finden, die in der Lage sind, klinisch relevante Coronavirus-Varianten anzusprechen. Aufgrund ihrer Verarbeitungskapazität von mehr als 3 Millionen Molekülen pro Sekunde ist Exscalate derzeit die leistungsstärkste intelligente Supercomputing-Plattform für das Wirkstoffdesign, die auf Leonardo[5], dem viertstärksten Supercomputer der Welt, ausgeführt wird. Diese Verarbeitungsleistung ermöglichte den E4C-Forschern die schnelle Auswahl und Wiederverwendung eines generischen Moleküls (Raloxifen) mit bekannter Wirksamkeit und Verträglichkeit als Östrogen-Modulator zur Behandlung von Osteoporose. Mithilfe der Exscalate-Plattform zur Identifizierung von Bindungspartnern für das Spike-Protein über den kanonischen ACE2-Rezeptor hinaus identifizierten Forscher prominente Wechselwirkungen zwischen zwei menschlichen Östrogen-Rezeptoren (ERα, ERβ) und dem SARS-CoV-2-Spike-Protein. Nach einer unvoreingenommenen Vorabauswahl zur Profilierung der Bindung des Spike-Proteins in voller Länge an mehr als 9.000 menschliche Proteine fanden die Forscher eine konsistente Wechselwirkung mit dem menschlichen Östrogen-Rezeptor Alpha (ERα). Ebenso wurden hohe ERα-Werte an den beschädigten Lungen infizierter Hamster sowie an menschlichen Post-Mortem-Lungengewebeproben gemessen. Die Forscher legen nahe, dass angesichts der Rolle von ERα in der Koagulationskaskade das S-Protein die gerinnungsfördernde Aktivität von Endothelzellen erhöhen könnte, was zu einem erhöhten Thromboserisiko führt.