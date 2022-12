Afrikanischer Energiesektor im Fokus, gute Geschäfte möglich / Bundeswirtschaftsminister Habeck besucht Namibia und Südafrika vom 4. bis 9. Dezember

Berlin/Bonn/Johannesburg (ots) - Der Energiesektor steht im Mittelpunkt der

Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Namibia und Südafrika.

Mit Namibia strebt die Bundesrepublik eine enge Zusammenarbeit bei der Gewinnung

von grünem Wasserstoff und Ammoniak an. In Südafrika werden erneuerbare Energien

ebenfalls ein zentrales Thema sein, im Bereich Wasserstoff kooperieren die

beiden Länder bereits. Außerdem wird Habeck den 4. German-Africa Business Summit

in Johannesburg eröffnen.



"Eine grüne Energiewende, Versorgungssicherheit und verlässliche

Wertschöpfungsketten sind auch in Afrika zentrale Themen. Deutsche und

afrikanische Unternehmen haben also viele Gemeinsamkeiten und eine gute Basis

für eine engere Zusammenarbeit", erklärt Fausi Najjar von Germany Trade & Invest

(GTAI) in Johannesburg. "Insbesondere der Wunsch nach diversifizierteren

Lieferketten führt zu einem stärkeren Interesse deutscher Firmen an

afrikanischen Märkten", berichtet Najjar.