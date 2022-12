Nachhaltiges Lidl-Verwaltungs- und Logistikzentrum Eröffnungsfeier in St. Ingbert (FOTO)

St. Ingbert (ots) -



- Verwaltung und Belieferung von langfristig bis zu 120 Lidl-Filialen in der

Region

- Zukünftig insgesamt rund 400 Arbeitsplätze in der Regionalgesellschaft, davon

200 neue geplant

- Umweltfreundliche Bauweise, moderne Gerätetechnik und 6.000 Quadratmeter

Blühwiese



Der Bau des nachhaltigen Verwaltungs- und Logistikzentrums des

Lebensmitteleinzelhändlers Lidl in St. Ingbert ist abgeschlossen. Nach etwas

mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit ist das neue Gebäude fertiggestellt und

bereit für die vollständige Inbetriebnahme am 23. Januar 2023. Zusammen mit Anke

Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes, und Prof. Dr. Ulli Meyer,

Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert, eröffneten heute Wilfried Simon und

Sven Gatz, beide Geschäftsführer bei Lidl, den neuen Verwaltungs- und

Logistikstandort feierlich. Auf 49.200 Quadratmetern wird er das Logistikzentrum

in Friedrichsthal ersetzen und zukünftig die Verwaltung und Belieferung von bis

zu 120 Lidl-Filialen im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit Waren des täglichen

Bedarfs sichern können.