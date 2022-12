Global Citizen Forum veranstaltet ersten immersiven Gipfel zur Einleitung einer kollektiven kulturellen Evolution für eine integrativere Welt in Ra's al-Chaima, VAE

RA'S AL-CHAIMA, Vae (ots/PRNewswire) - Mehr als 650 Gäste aus über 90 Ländern

nahmen an dieser ersten immersiven zweitägigen Veranstaltung teil



"Gemeinsam können wir die Welt verändern" - Ricky Martin





MEDIENGALERIE ZUM JAHRESGIPFEL DES GLOBAL CITIZEN FORUM(https://global-citizen-forum.prezly.com/media)Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Sa?ud ibn Saqr al-Qasimi,Mitglied des Obersten Rates der VAE und Herrscher von Ra's al-Chaima, und inZusammenarbeit mit der Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA)begrüßte der Annual Summit des Global Citizen Forum(https://www.globalcitizenforum.org/) (GCF) mehr als 650 Redner und Gäste ausüber 90 Ländern.Der Annual Summit 2022 des Global Citizen Forum brachte eine vielfältige Gruppevon Teilnehmern für sein erstes Kapitel der Trilogie "The Butterfly Effect" inRa's al-Chaima zusammen. Die Trilogie ist der menschlichen Metamorphose gewidmetund bestätigt den Paradigmenwechsel einer neuen Ära, die durch die individuelleund kulturelle Evolution erhellt wird.Zwischenmenschliche Beziehungen, menschliche Gemeinschaften und persönlicheEntwicklung waren die übergreifenden Botschaftsinhalte dieser beidenaktionsgeladenen Tage, an denen sich die Teilnehmer versammelten, um sich aufeine Reise der Selbstfindung zu begeben und so als Weltbürger gemeinsam dieProbleme unserer heutigen Welt in Angriff zu nehmen.Armand Arton , der Gründer des Global Citizen Forum, merkte zur Bedeutung diesesThemas in seiner Eröffnungsrede am ersten Tag auf dem Gipfel Folgendes an:"Viele von uns hier haben bis hierher schon fantastische Reisen unternommen -sowohl im buchstäblichen, als auch im übertragenen Sinne. Um zu diesem Punktgelangen und diese besondere Gruppe von Menschen hier zu versammeln, haben wirunseren Planeten bereits mehrmals umrundet. Zum Weltbürger zu werden bedeutetnicht, dass wir nirgendwo wirklich zu Hause sind, [...] es bedeutet vielmehr,dass wir uns an jedem Ort verantwortlich fühlen, ohne zu vergessen, wo wireinmal begonnen haben - dies ist unsere Aufgabe, dies ist unser Ziel."Weiter erklärte Armand Arton hierzu: "Die Herausforderungen und Chancen derheutigen Welt sind eng miteinander verbunden. Den Schlüssel zur Erschließungunseres menschlichen Potenzials bildet deshalb die Kraft der Zusammenarbeit undder Gemeinschaften. Wenn wir uns eine neue Welt vorstellen können - einegemeinsame Welt - können wir sie auch gemeinsam erschaffen."Die Redner der zweitägigen Veranstaltung riefen zu einer Neuorientierung auf.