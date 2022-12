Zentralklinik Bad Berka erweitert Geschäftsführung durch Jana Uhlig (FOTO)

Bad Berka (ots) - Die Zentralklinik Bad Berka(https://www.zentralklinik.de/index.html) wird zukünftig wieder von einerDoppelspitze geführt. Jana Uhlig (36) ist ab 1. Januar 2023 Geschäftsführerinund leitet gemeinsam mit Robert Koch das Klinikum in Thüringen.Uhlig war zuletzt Regionalgeschäftsführerin für die RegionSachsen/Sachsen-Anhalt der Asklepios Kliniken Gruppe. Sie hat in der SchweizHotel- und Tourismusmanagement studiert (Bachelor of International Business) undspäter in Schottland einen Master of Science in Corporate Strategy and Financeerlangt."Wir freuen uns, mit Jana Uhlig und Robert Koch ein hervorragendes Führungsduoin Bad Berka zu haben. Die Zentralklinik ist eine der renommiertesten Klinikenin Deutschland, deren medizinische und pflegerische Kompetenz im ambulanten wiestationären Bereich wir weiter stärken und ausbauen wollen", sagt Dr. StefanStranz, Mitglied des Vorstands der RHÖN-KLINIKUM AG und regional zuständig fürdas Klinikum.Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister inDeutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zuUniversitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus BadNeustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen undUniversitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werdenjährlich rund 846.000 Patienten behandelt. Rund 18.200 Mitarbeitende sind imUnternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für einesektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichenRaum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels imUnternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit Asklepios sind wichtigeSäulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständigesUnternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.http://www.rhoen-klinikum-ag.comPressekontakt:RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation und MarketingHeike OchmannT. +49 9771 65-12130 | mailto:heike.ochmann@rhoen-klinikum-ag.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/5385636OTS: RHÖN-KLINIKUM AGISIN: DE0007042301

Die Rhoen-Klinikum Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 15,20EUR gehandelt.