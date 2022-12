Die erste Global Digital Ecology Conference findet am 13. Dezember statt

Bedeutende Persönlichkeiten aus der Digitalbranche treffen sich in Hangzhou

HANGZHOU, China, 2. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die Global Digital Trade Expo (GDTE) ist derzeit die einzige offizielle internationale Fachveranstaltung ihrer Art in China zum Thema digitaler Handel, die vom Zentralkomitee der KPCh und dem Staatsrat genehmigt wurde. Die Veranstaltung wird von der Volksregierung der Provinz Zhejiang und dem Handelsministerium der Volksrepublik China ausgerichtet und von der Volksregierung der Stadt Hangzhou, dem Handelsministerium der Provinz Zhejiang und dem Büro für Handelsentwicklung des Handelsministeriums organisiert. Die erste GDTE wird vom 11. bis zum 14. Dezember 2022 im Hangzhou International Expo Center stattfinden. Ziel der Veranstaltung ist es, an der Entwicklung weltweiter Handelsregeln mitzuwirken und Errungenschaften bei der Schaffung und Entwicklung einer digitalen Wirtschaft zu präsentieren. Darüber hinaus soll eine führende internationale Plattform für den digitalen Handel geschaffen werden, die Professionalität, Digitalisierung, Szenarien, Globalisierung sowie Online- und Offline-Interaktionen in den Mittelpunkt stellt, um internationale und chinesische Fachleute, Forscher und führende Unternehmen der Branche zusammenzubringen, die aktiv Wege zur Entwicklung des digitalen Handels erarbeiten werden. Als eine der wichtigsten Veranstaltungen während der GDTE findet am 13. Dezember im Hangzhou International Expo Center die erste Global Digital Ecology Conference 2022 (im Folgenden „Umweltkonferenz") statt.