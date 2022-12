Unaufhaltsam Neta Auto lieferte im November 15.072 Einheiten aus

Shanghai (ots/PRNewswire) - Mit zunehmender Nutzerakzeptanz verzeichnen mit

neuen Energien betriebene Passagierfahrzeuge (NEVs) ein anhaltend hohes

Wachstum. In China hat die Durchdringungsrate von NEVs bei den inländischen

Markenverkäufen 55 % überschritten und damit einen in der Branche noch nie

dagewesenen Wert erreicht.



Unter diesen behält Neta Auto einen starken Wachstumstrend bei. Im November

lieferte das Unternehmen 15.072 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 51 % im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. In den ersten 11 Monaten des Jahres

2022 lieferte das Unternehmen 144.278 Fahrzeuge aus und verzeichnete damit 29

Monate in Folge eine Zunahme im Vergleich zum Vorjahr.