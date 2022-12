Kryptomarkt läuft auf Grund, Kommentar von Alex Wehnert Frankfurt (ots) - Skeptiker sehen in der jüngsten Stabilisierung am Kryptomarkt nur einen kurzen Widerstand, bevor sich der Crash mit unverminderter Härte fortsetzt - und vieles spricht dafür, dass sie recht behalten. Denn die zwischenzeitliche Rückkehr der führenden Cyberdevise Bitcoin auf über 17 000 Dollar dürfte hauptsächlich auf die allgemein aufgehellte Investorenstimmung nach den jüngsten Äußerungen aus der Federal Reserve zurückzuführen sein und weniger auf ein verbessertes fundamentales Umfeld im Segment der digitalen Anlagen. Dass US-Notenbankchef Jerome Powell für die Dezembersitzung der Währungshüter eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte in Aussicht stellte, weckt Hoffnungen auf einen nachlassenden Liquiditätsdruck an den Finanzmärkten.

Wie wichtig dies für Kryptowährungen als enorm spekulativ geprägte Assetklasse wäre, betont auch die Landesbank Hessen-Thüringen in ihrem Investmentausblick für 2023. So beschleunigte sich das Wachstum der Geldmenge M2 in den USA im Verlauf des Jahres 2020 zunehmend, im Februar 2021 belief es sich gegenüber dem Vorjahresmonat auf 26,9 %. Damit einher ging eine massive Rally digitaler Anlagen. Bitcoin erreichte Mitte April des vergangenen Jahres ein vorläufiges Rekordhoch von über 64 000 Dollar. Der anschließende Rücksetzer auf 30 000 Dollar bis Mitte Juli 2021 lief parallel zu einer Verlangsamung des Geldmengenwachstums auf 12 %.