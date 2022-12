NDR Rundfunkrat genehmigt Wirtschaftsplan 2023 und stimmt Fortsetzung von "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" zu

Hamburg (ots) - Im Auftrag der Vorsitzenden des NDR Rundfunkrates, Sandra

Goldschmidt, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden

Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.



Der NDR Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 2. Dezember 2022 den

Wirtschaftsplan für das kommende Jahr genehmigt. Der Wirtschaftsplan ist nunmehr

vollständig crossmedial aufgestellt und enthält durchgängig keine Trennung mehr

nach Hörfunk und Fernsehen. Im Jahr 2023 rechnet der Sender aus seiner

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit einem operativen Ergebnis von minus 4,7 Mio.

Euro.





Vorsitzende Sandra Goldschmidt: "Der Rundfunkrat begrüßt, dass der NDR seineStrukturen stetig dem sich verändernden Nutzungsverhalten des Publikums und derfinanziellen Situation anpasst. Bei der Crossmedialität darf es nicht nur darumgehen, Kosten zu sparen; vielmehr müssen Synergien gewinnbringend genutztwerden, um hochwertige journalistische Produkte weiterzuentwickeln und neueZielgruppen zu erreichen. Der NDR kann hierbei auf die Kreativität undAnpassungsfähigkeit seiner Mitarbeitenden setzen."Das Gremium hat außerdem zugestimmt, einen Programmbeschaffungsvertrag für diesechsteilige Ko-Produktion "Der Informant" abzuschließen. Die Miniserie wirdsowohl in der ARD Mediathek als auch linear ausgespielt und ist Teil der NDRSerienoffensive.Die Mitglieder haben ebenfalls zugestimmt, die Telenovelas "Rote Rosen" und"Sturm der Liebe" fortzusetzen - um jeweils 330 Folgen. "Rote Rosen" und "Sturmder Liebe" gehören in der ARD Mediathek zu den Top drei im Bereich derNutzungsdauer. Der Rundfunkrat unterstützt zudem die Beteiligung des NDR amAngebot der Europäischen Rundfunkunion (EBU) für eine Verlängerung derÜbertragungsrechte der IBU-Biathlon-Wettbewerbe von 2026/27 bis 2029/30.Auf der Tagesordnung stand auch das Thema "Nachhaltigkeit im NDR". Das Gremiumbewertet die bereits umgesetzten und geplanten Schritte sehr positiv. In diesemJahr wurden etwa der Umstieg auf Grünstrom umgesetzt, Möglichkeiten zumDesksharing geschaffen und neue ressourcensparende Rückkühler beschafft. InZukunft soll unter anderem die Nutzung von Erdgas weiter reduziert und derGebäudebestand energetisch saniert werden. Geplant ist zudem eineMachbarkeitsstudie zu Photovoltaik.Der Rundfunkrat hat sich darüber hinaus über die barrierefreien Angebote des NDRinformiert. Seit Ende der 1980er-Jahre werden im NDR Fernsehen Sendungen fürMenschen mit Höreinschränkungen untertitelt. Mittlerweile sind fast 90 Prozentdes Programms mit Untertiteln versehen. Dazu kommen Formate in Gebärdensprache,Online-Angebote in Leichter Sprache und eine zunehmende Zahl an Sendungen, fürdie der NDR Audiodeskriptionen anbietet. Auf diese Weise können Menschen miteiner Sehbehinderung das Fernsehprogramm nutzen. Im Juni 2022 hat der NDR seinebarrierefreien Angebote um eine sprachoptimierte Tonspur "Klare Sprache"erweitert. Bei der Einstellung werden Hintergrundgeräusche und Musik leiserausgespielt.Vorsitzende Sandra Goldschmidt: " Die Programme des NDR sollen und müssenmöglichst vielen Menschen zugänglich sein. Dass der Ausbau der barrierefreienAngebote einen hohen Stellenwert innerhalb des NDR hat, begrüße ich daherausdrücklich. Es entspricht dem Kernauftrag des öffentlich-rechtlichenRundfunks, allen Bevölkerungsgruppen Zugang zu Informationen und Unterhaltung,Teilhabe und Meinungsbildung zu ermöglichen."Die Mitglieder haben sich zudem mit einer Programmbeschwerde über dieBerichterstattung zur Bonner Klimakonferenz im Radioprogramm von NDR Infobefasst und diese zurückgewiesen. Die Beschwerde war vorab ausführlich imRechts- und Eingabenausschuss beraten worden.Außerdem wurde entschieden, den öffentlichen Teil der Rundfunkratssitzung ab demkommenden Jahr per Livestream im Internet zu übertragen. Weitere Informationendazu sind in Kürze unter ndr.de/rundfunkrat zu finden.Vorsitzende Sandra Goldschmidt: "Der NDR Rundfunkrat vertritt die Interessen derBürgerinnen und Bürger. Durch die Übertragung der Sitzungen ins Internet habennun noch mehr Menschen die Möglichkeit, sich über die Arbeit des Rundfunkrateszu informieren. Das Gremium schafft noch mehr Transparenz undTeilhabe-Möglichkeiten - ein wichtiger und zeitgemäßer Schritt."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburgmailto:gremienbuero@ndr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165131/5385670OTS: NDR Rundfunkrat /NDR Verwaltungsrat