Valour Inc. kündigt exklusive Partnerschaft mit Autostock, einer schwedischen Handelsplattform, an, um eine automatisierte Handelsstrategie einzuführen, die darauf ausgelegt ist, die wöchentlichen Auswirkungen des Bitcoin-Preises zu erfassen

TORONTO, 2. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralen Finanzwesen überbrückt, gab heute eine Partnerschaft mit Autostock, einer schwedischen Handelsplattform, bekannt, um eine automatisierte Handelsstrategie einzuführen, die darauf ausgelegt ist, die wöchentlichen Effekte von Bitcoin zu erfassen.

Autostock AB ist eine schwedische Analyse-/Handelsplattform, die exklusiv mit der Nordnet Bank verbunden ist und fortschrittliche technische Analysemethoden, automatisierte Handelsmöglichkeiten und algorithmische Strategien bietet.

Valour und Autostock haben eine exklusive Partnerschaft speziell für digitale Vermögenswerte vereinbart, die es den Kunden von Autostock ermöglicht, einen wöchentlichen Effekt der Bitcoin-Kursentwicklung zu nutzen, und zwar auf automatisierte Weise, bekannt als Coinbot Zero by Valour.

„Coinbot Zero by Valour wird innerhalb des ISK- oder Kapitalförsäkring-Wrappers auf Nordnet in Schweden ausgeführt und nutzt Valour Bitcoin ZERO SEK (CH0585378661), was es zu einem perfekten Programm macht, da es den Preis von Bitcoin genau verfolgt", sagte Marco Infuso, Chief Sales Officer bei Valour. „Ein weiterer Schritt in Richtung Krypto-Adoption – Demokratisierung des gesamten Krypto-Ökosystems von seiner besten Seite!"

„Der Einstieg in den Bereich der digitalen Vermögenswerte mit einer automatisierten Strategie, die speziell darauf ausgerichtet ist, die wöchentlichen Auswirkungen von Bitcoin zu erfassen, ist eine Premiere für Autostock", sagte Rikard Nilsson, CEO von Autostock. „Die Partnerschaft mit Valour und die Nutzung ihres Bitcoin-ETPs ohne Verwaltungsgebühren bietet eine einzigartige Gelegenheit und ist die perfekte Wahl für unsere Kunden."