Führende Technologien ermöglichen es Chengdu, zu einer intelligenten Stadt zu werden

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan im

Südwesten Chinas, wandelt sich mit der Entwicklung und Anwendung der neuen

Generation von Informationstechnologien wie Internet der Dinge, Cloud-Computing,

Big Data und künstlicher Intelligenz in eine intelligente Stadt.



Insgesamt 2.539 intelligente Straßenlampen, die in Chengdu hergestellt wurden,

kamen bei den Olympischen Winterspielen in Beijing zum Einsatz, was die

technologische Stärke der Stadt belegt.





Die Lampen wurden von der in Chengdu ansässigen Sichuan Huati LightingTechnology Co Ltd entwickelt und bieten nicht nur Beleuchtung, sondern sind auchmit WiFi, LED-Paneelen, Ladesäulen, Photovoltaik-Stromerzeugung undEnergiespeichern ausgestattet. Sie dienen mehreren Zwecken, wie5G-Kommunikation, Umweltüberwachung und intelligenter Transport.Die Lampen sind auch in Chengdu in Betrieb. Basierend auf den Lampen hat HuatiLighting Technology auch eine Reihe von Anwendungsszenarien und Dienstleistungenfür die intelligente Stadt entwickelt. Sein intelligentes Parkplatzsystem wurdeim Stadtteil Shuangliu von Chengdu getestet, und das Smart-Greenway-System kommtim Jincheng-Greenway der Stadt zum Einsatz.Unter der Anleitung der Stadtverwaltung von Chengdu zum Aufbau eines"intelligenten Chengdu" wurden immer mehr intelligente Technologieprodukte undSmart-City-Anwendungsszenarien eingesetzt, die verändern, wie Menschenproduzieren und leben.Seit Juli 2022 ist die erste Charge von acht Autopilot-Taxis imSingapore-Sichuan Hi-tech Innovation Park für den Demonstrationsbetrieb imEinsatz, um den Bürgern ein intelligentes Fahrerlebnis zu bieten.Im Bezirk Xindu von Chengdu haben Micronet Union Technology (Chengdu) Co Ltd undChina Mobile gemeinsam das erste Demonstrationsprojekt für eine "5G SmartFactory" gebaut. Durch die Bereitstellung von 5G-Smart-Anwendungen realisiertdiese Fabrik Innovationen in der intelligenten Fertigung.Mit dem digitalen Management-Modus von "Drohne + intelligente Landwirtschaft"dient der Grain and Oil Modern Agriculture Park im Bezirk Dayilandwirtschaftlichen Betrieben als eine zentrale Anlaufstelle bezüglich derBewirtschaftung von landwirtschaftlichen Betrieben und dem Einkauf vonlandwirtschaftlichen Produkten sowie der Bedienung von Landmaschinen.Um den Bau der Smart City von Chengdu zu unterstützen, verbessert dasUnternehmen seine digitale Infrastruktur.Das National Supercomputing Center in Chengdu, das erste seiner Art inWest-China, wird mit starker Rechenleistung zum Bau der Smart City von Chengdubeitragen. Das Chengdu Intelligent Computing Center, das größte Zentrum fürkünstliche Intelligenz in Südwest-China, wird die intelligente Modernisierungverschiedener Branchen in der Stadt unterstützen.Im Juli gründete Chengdu ein "Zentrum für die Wahrnehmung der intelligentenStadt". Es wird ein Smart-City-Wahrnehmungssystem für Städte mitWahrnehmungsterminals, Kommunikationsnetzwerken und Management-Plattformenaufbauen.