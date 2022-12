Innocan Pharma unterzeichnet einen ersten Beratungsvertrag zur Kommerzialisierung seines pharmazeutischen geistigen Eigentums im Veterinärbereich

Die Ziele des Beratungsvertrags bestehen darin, dass Benitz Consulting Innocan über Kommerzialisierungsmöglichkeiten in der Tiergesundheitsindustrie berät, Innocan Entwicklungspläne, regulatorische Ansätze und Studiendesigns für CBD-Produkte, die bei Tieren eingesetzt werden sollen, vorlegt, Beziehungen mit Auftragsforschungsinstituten (CROs), Dritten, Universitäten oder anderen Organisationen (einschließlich Aufsichtsbehörden und potenziellen Partnern) bzw. deren Mitwirkung verwaltet und die CBD-Produkte bei Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt Tiergesundheit vorstellt, um eine potenzielle Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen zu ermöglichen.

„Innocan unternimmt nun die ersten Schritte in Richtung Kommerzialisierung“, sagt Iris Bincovich, CEO von Innocan. „Wir haben uns entschieden, die Erschließung des Marktes zu beschleunigen, indem wir Möglichkeiten im Veterinärbereich verfolgen, da wir wissen, dass dies ein potenzielles Tor zur Humanpharmazie sein wird. Dr. Benitz ist genau die richtige Person zur richtigen Zeit, um uns dabei zu helfen, die Kommerzialisierungsphase unseres Unternehmens zu erreichen.“

Über Benitz Consulting, LLC

Benitz Consulting berät Unternehmen und andere Beratungsorganisationen auf der ganzen Welt in technischen und wissenschaftlichen Fragen der Gesundheitswissenschaften, einschließlich der Tiergesundheit. Dazu gehören die Bewertung von Technologie- und Produktmöglichkeiten und die Festlegung von Regulierungsstrategien für die Entwicklung. Das Unternehmen fungiert als Senior Advisor bei Stonehaven Consulting AG und Stonehaven Incubate in der Schweiz und ist Mitglied des Board of Advisers von Medicom Technologies Inc.